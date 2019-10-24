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Источник: ФСБ вернула в федеральную собственность четыре летных поля в Дагестане

Ранее они были незаконно выведены из инвентаризационной описи при банкротстве компании "Авиалинии Дагестана"

МАХАЧКАЛА, 24 октября. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ по Республике Дагестан добились возврата в федеральную собственность четырех летных полей, незаконно выведенных из инвентаризационной описи при банкротстве компании "Авиалинии Дагестана". Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах республики.

"В федеральную собственность были возвращены четыре летных поля общей площадью 49 гектаров и общей кадастровой стоимостью более 65 млн рублей. При введении процедуры банкротства в компании "Авиалинии Дагестана", на балансе которой находились эти летные поля, неустановленные лица не включили их в инвентаризационную опись в целях последующего незаконного отчуждения", - сообщил источник.

По его словам, факты были выявлены при проведении оперативно-разыскных мероприятий. "По инициативе УФСБ территориальное управление Росимущества по Дагестану внесло летные поля в реестр федерального имущества, тем самым вернув их в собственность Российской Федерации", - добавил источник.

Компания "Авиалинии Дагестана" была создана в 1995 году и просуществовала до 2011 года. Она осуществляла регулярные рейсы из Дагестана в Москву, Санкт-Петербург, периодически выполняла полеты в Стамбул, ОАЭ и паломнические рейсы на хадж.

Теги
РоссияДагестан
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