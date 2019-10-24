Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Следствие просит арестовать подозреваемого по делу об убийстве на хуторе под Ростовом

Василию Дакишвили грозит пожизненное заключение

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 октября. /ТАСС/. Следствие просит заключить под стражу Василия Дакишвили, который проходит подозреваемым по делу об убийстве на хуторе Чернозубовка Ростовской области, сообщил в четверг представитель правоохранительных органов во время заседания суда, на котором решается вопрос о мере пресечения.

На эту тему

"По мнению следствия, в отношении подозреваемого Дакишвили необходимо избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в связи с тем, что он подозревается в совершении особо тяжкого преступления", - сказал представитель следствия.

Он уточнил, что мужчине, если его вина будет доказана, грозит длительный срок заключения, вплоть до пожизненного.

22 октября в результате перестрелки на хуторе Чернозубовка в Ростовской области пять человек погибли, двое были госпитализированы. По данным полиции, конфликт произошел между жителями хутора из-за участков для выпаса скота. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

Теги
РоссияРостовская область
Реклама на ТАСС
Суд арестовал правозащитника Маякова за покушение на мошенничество
Он останется под стражей до 22 декабря
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС