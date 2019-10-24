Следствие просит арестовать подозреваемого по делу об убийстве на хуторе под Ростовом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 октября. /ТАСС/. Следствие просит заключить под стражу Василия Дакишвили, который проходит подозреваемым по делу об убийстве на хуторе Чернозубовка Ростовской области, сообщил в четверг представитель правоохранительных органов во время заседания суда, на котором решается вопрос о мере пресечения.

"По мнению следствия, в отношении подозреваемого Дакишвили необходимо избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в связи с тем, что он подозревается в совершении особо тяжкого преступления", - сказал представитель следствия.

Он уточнил, что мужчине, если его вина будет доказана, грозит длительный срок заключения, вплоть до пожизненного.

22 октября в результате перестрелки на хуторе Чернозубовка в Ростовской области пять человек погибли, двое были госпитализированы. По данным полиции, конфликт произошел между жителями хутора из-за участков для выпаса скота. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство").