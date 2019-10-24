На юго-востоке Москвы таксист сбил пешехода и скрылся с места аварии

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Водитель такси сбил пешехода на юго-востоке Москвы и скрылся с места аварии. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"На улице Шарикоподшипниковская, дом 4, автомобиль такси совершил наезд на пешехода, а затем скрылся с места ДТП. Пешеход с незначительными травмами госпитализирован", - сообщила собеседница агентства.

В настоящее время, как отметили в столичном ГИБДД, ведутся мероприятия, направленные на розыск автомобиля. Обстоятельства происшествия устанавливаются.