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На юго-востоке Москвы таксист сбил пешехода и скрылся с места аварии

Пешеход получил незначительные травмы, его госпитализировали

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Водитель такси сбил пешехода на юго-востоке Москвы и скрылся с места аварии. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"На улице Шарикоподшипниковская, дом 4, автомобиль такси совершил наезд на пешехода, а затем скрылся с места ДТП. Пешеход с незначительными травмами госпитализирован", - сообщила собеседница агентства.

В настоящее время, как отметили в столичном ГИБДД, ведутся мероприятия, направленные на розыск автомобиля. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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