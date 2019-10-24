СК завершил следствие по делу участника акции 27 июля Егора Жукова

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ объявил о завершении следственных действий в отношении обвиняемого в призывах к экстремизму студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова - фигуранта дела о беспорядках на несанкционированной акции 27 июля. Как сообщил ТАСС его адвокат Илья Новиков, в ближайшее время уголовное дело поступит в суд.

"Предварительное следствие по делу завершено. На следующей неделе мы начнем знакомиться с материалами дела, и в ближайшее время оно уже поступит в один из столичных судов", - сказал защитник, уточнив, что материалы дела насчитывают четыре тома.

Жуков был арестован 2 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках (ст. 121 УК РФ), а через месяц по ходатайству следствия переведен под домашний арест, срок которого установлен до 27 декабря. Позднее СК данное обвинение снял и предъявил новое - в публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Поводом для обвинения стали ролики, опубликованные на его YuTube-канале. Вину студент ВШЭ не признает.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более тысячи человек. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ, в ходе расследования были арестованы более 10 человек.