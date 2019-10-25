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Три человека, включая ребенка, погибли в ДТП в Краснодарском крае

По предварительной информации, автомобиль пошел на обгон, опрокинулся, вылетел в обочину и загорелся

ТАСС, 25 октября. ДТП, при котором загорелся автомобиль, произошло ночью в Крыловском районе Краснодарского края. Погибли три человека, в том числе ребенок 7-8 лет, сообщили ТАСС в пятницу в ЕДДС Крыловского района.

"[Погибли] мужчина, женщина и ребенок, только трое было в машине. Это легковая машина Lada. Ребенок предположительно 7-8 лет, пока личности не установлены. Пока не известно [кто из взрослых был в машине], отец ли, мать ли", - сказал собеседник агентства.

Официальных данных о причине возгорания пока нет. По предварительным данным, автомобиль пошел на обгон, опрокинулся, вылетел в обочину и загорелся.

Теги
РоссияКраснодарский край
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