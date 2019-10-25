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Обновлено 

В Сочи автомобиль после ДТП сбил инспектора патрульной службы

Иномарка столкнулась с другим автомобилем, который после аварии вылетел на тротуар, где стоял полицейский

СОЧИ, 25 октября. /ТАСС/. Автомобиль в Сочи сбил сотрудника патрульно-постовой службы в Сочи.  Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе МВД по Краснодарскому краю.

"Инспектр ППС пострадал в результата наезда на него транспортного средства, получил травмы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, авария произошла в ночь на 25 октября в Адлеровском районе. Полиция проводит проверку.

Источник в экстренных службах региона уточнил ТАСС, что инцидент произошел около 02:50 мск. Автомобиль Ford из-за несоблюдения дистанции столкнулся с Renault, которая после аварии вылетела на тротуар и сбила инспектора. Характер травм, которые получил полицейский, в экстренных службах не уточнили.

В новость внесены изменения (11:10 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияКраснодарский край
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