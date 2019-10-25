В ДТП в Саратове погибли два человека

САРАТОВ, 25 октября. /ТАСС/. Две женщины погибли после ДТП в Саратове, которое произошло вечером 24 октября, также в аварии пострадала еще одна женщина-водитель, сообщает пресс-служба ГИБДД региона.

По данным ведомства, женщина-водитель автомобиля ВАЗ-2114 выехала на запрещающий сигнал светофора, допустив столкновение с автомобилем Kia Cerato. После столкновения машина выехала на тротуар, где сбила двух женщин, которые от полученных травм умерли в больнице. Женщина-водитель также получила травмы.

Уточняется, что погибшие - женщина 1951 года рождения и женщина 1952 года рождения.