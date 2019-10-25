СМИ: в Харькове застрелен свидетель по делу об убийстве Вороненкова

КИЕВ, 25 октября. /ТАСС/. Один из свидетелей по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова погиб в перестрелке в Харькове. Об этом в пятницу сообщило украинское интернет-издание "Грати".

"В пятницу в перестрелке в Шевченковском районе в Харькове убит Владимир Борох - один из свидетелей в деле об убийстве депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом "Грати" сообщил адвокат Святослав Пархоменко, защитник Александра Лося, подозреваемого в организации убийства россиянина", - говорится в сообщении.

В полиции Харькова в пятницу сообщали о перестрелке на улице Клочковской: нападавшие подъехали на автомобиле к парковке магазина, застрелили двоих мужчин из автоматического оружия, а затем скрылись. Начальник управления полиции по Харьковской области Валерий Сокуренко назвал случившееся "бандитской разборкой".

По данным Пархоменко, Борох знал подробности организации убийства Вороненкова и должен был свидетельствовать в суде.

В марте 2017 года экс-депутат Госдумы Денис Вороненков, объявленный в России в федеральный розыск, был застрелен в центре Киева. В октябре 2017 года генпрокурор Украины объявил, что фактическим заказчиком убийства стал бывший гражданский муж супруги Вороненкова Марии Максаковой - Владимир Тюрин. Ему заочно предъявили обвинение и объявили в розыск. Однако в октябре Печерский районный суд Киева снял обвинение с Тюрина.

В качестве обвиняемых по делу проходят также Ярослав Тарасенко и Александр Лось, которым инкриминируют умышленное убийство и соучастие в преступлении, также прокуратура предъявила обвинение в организации и совершении убийства Вороненкова гражданам Украины Юрию Василенко и Ярославу Левенцу, которые находятся в розыске.