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В попавшем в ДТП в Алтайском крае микроавтобусе ехал фольклорный коллектив "Сударушки"

Артисты направлялись на фестиваль в Барнаул

БАРНАУЛ, 26 октября. /ТАСС/. Фольклорный коллектив "Сударушки" направлялся на фестиваль в Барнаул на автобусе Fiat из села Кабаково Алейского района, сообщила в субботу ТАСС глава района Светлана Агаркова.

В ДТП погибла сотрудница комитета по культуре района, сопровождавшая коллектив, и три женщины из "Сударушек". Водитель Fiat  имел все разрешительные документы, необходимую категорию для вождения такого транспорта, сообщили Агаркова.

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"ДТП произошло на границе Топчихинского и Калманского района. Часть пострадавших была доставлена в калманскую ЦРБ, часть - в топчихинскую, часть в алейскую ЦРБ. Двое в тяжелом состоянии, за ними прибыл вертолет для доставки в Барнаул", - сказала она.

Как сообщили ТАСС в региональном Минздраве, еще одного пострадавшего, который находился в калманской ЦРБ, в ближайшее время перевезут наземным транспортом в краевую клиническую больницу.

ДТП с участием минивэна и микроавтобуса произошло в 07:50 местного времени (03:50 мск) на 74-м км автодороги Барнаул - Рубцовск Топчихинского района. Водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем Nissan Passage, который двигался со стороны Барнаула в сторону города Алейска, выехал на полосу встречного движения, где врезался в Fiat Ducato. По информации регионального СК, микроавтобус вез пожилых людей на творческий конкурс. По предварительным данным, всего в двух автомобилях находились 16 человек. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

По информации регионального Минздрава, пятеро из восьми пострадавших находятся в тяжелом состоянии: четыре человека эвакуированы в топчихинскую ЦРБ, один - в калманскую ЦРБ. Еще трое пострадавших доставлены в ЦРБ города Алейска - один человек находится в тяжелом состоянии, двое других в состоянии средней степени тяжести.

Теги
РоссияАлтайский край
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