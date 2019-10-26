Reuters: 39 человек, тела которых нашли в грузовике в Эссексе, могли быть вьетнамцами

ЛОНДОН, 26 октября. /ТАСС/. Большинство из 39 человек, тела которых были в среду найдены в прицепе грузовика в Эссексе, могли быть гражданами Вьетнама. Об этом агентству Reuters сообщил в субботу вьетнамский католический священник Энтони Данг Хыу Нам.

По словам собеседника агентства, он находится в контакте с несколькими семьями из провинции Нгеан, члены которых планировали отправиться на заработки в Великобританию, однако на этой неделе перестали выходить на связь. По сообщениям телеканала Sky News, обеспокоенные родственники передали британской полиции уже несколько десятков фотографий, которые будут использоваться при опознании тел. По оценкам британской полиции, в Соединенном Королевстве работают тысячи, а возможно, десятки тысяч нелегальных иммигрантов из Вьетнама.

В посольстве Вьетнама пока не подтверждают информацию о гражданстве 39 человек, однако вьетнамские дипломаты вместе с британскими правоохранительными органами работают над установлением личностей погибших. В четверг в полицейском управлении графства Эссекс сообщили, что есть основания считать погибших гражданами Китая, однако посольство КНР пока что этого не подтвердило и занимается проверкой информации, полученной от полиции.

По делу о гибели людей к настоящему моменту задержаны четверо подозреваемых, включая 25-летнего водителя грузовика, который, по сообщениям британских СМИ, и вызвал полицейских, обнаружив тела внутри прицепа. Все задержанные подозреваются в действиях, приведших к смерти 39 человек, и участии в преступном сговоре с целью незаконной перевозки людей через границу.

В пятницу в полиции подтвердили, что тела, найденные в грузовике в промышленной зоне города Грейс в Эссексе (около 30 км от центральной части Лондона), начали доставлять в морг, проводится патолого-анатомическая экспертиза. В качестве предварительной причины смерти 31 мужчины и восьми женщин СМИ называют переохлаждение. Температура внутри фуры-рефрижератора, в которой были найдены тела, находилась на отметке минус 25 градусов по Цельсию.