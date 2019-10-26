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Автобус с рабочими перевернулся в Кемеровской области

По данным департамента охраны здоровья населения региона, девять человек госпитализированы

КЕМЕРОВО, 26 октября. /ТАСС/. В Кемеровской области перевернулся автобус, в котором перевозили рабочих, девять человек госпитализировали, сообщили в субботу ТАСС в департаменте охраны здоровья населения Кемеровской области.

"По предварительным данным, с места ДТП бригады медицины катастроф госпитализировали в травматологическую больницу в Прокопьевск девять человек. Информация о состоянии пострадавших будет уточнена после их поступления в стационар и проведения обследования", - сказали в департаменте.

Как пояснил ТАСС источник в правоохранительных органах региона, большая часть пострадавших - женщины, один человек находится в тяжелом состоянии.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах региона сообщил, что в результате ДТП с автобусом пострадали десять человек. По его словам, автобус с рабочими перевернулся в районе поворота на поселок Севск. На место направлены три бригады скорой помощи.

В новость внесены изменения (16:07 мск) - уточняется информация о пострадавших

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РоссияКемеровская область
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