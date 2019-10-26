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В Астрахани в ДТП с маршруткой пострадали 11 человек

Среди них четверо детей

АСТРАХАНЬ, 26 октября. /ТАСС/. Одиннадцать человек, в том числе четверо детей, получили травмы при столкновении легковой машины с маршруткой в субботу в Трусовском районе Астрахани. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области.

"26 октября в 14:50 (13:50 мск) поступило сообщение о столкновении двух автотранспортных средств: Mitsubishi Galant и микроавтобуса "Газель", который следовал по маршруту № 32с по улице Дзержинского. Есть пострадавшие, 11 человек, из них четверо детей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, дети госпитализированы в больницу им. Н. Н. Силищевой. Из семи взрослых шесть госпитализированы, один от госпитализации отказался.

Теги
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