В Астрахани в ДТП с маршруткой пострадали 11 человек

АСТРАХАНЬ, 26 октября. /ТАСС/. Одиннадцать человек, в том числе четверо детей, получили травмы при столкновении легковой машины с маршруткой в субботу в Трусовском районе Астрахани. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области.

"26 октября в 14:50 (13:50 мск) поступило сообщение о столкновении двух автотранспортных средств: Mitsubishi Galant и микроавтобуса "Газель", который следовал по маршруту № 32с по улице Дзержинского. Есть пострадавшие, 11 человек, из них четверо детей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, дети госпитализированы в больницу им. Н. Н. Силищевой. Из семи взрослых шесть госпитализированы, один от госпитализации отказался.