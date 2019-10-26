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Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Кировской области

По данным ГИБДД, еще девять человек пострадали

КИРОВ, 26 октября. /ТАСС/. Четыре человека погибли, восемь пострадали в результате аварии с участием микроавтобуса Ford и ВАЗ-2114 в Нолинском районе Кировской области. Об этом в субботу сообщается на странице ГИБДД по региону "ВКонтакте".

По данным ГИБДД, авария произошла около 17: 00 мск примерно в 130 км от Кирова - в деревне Перевоз Нолинского района. "По предварительным данным, в результате происшествия четыре человека погибли, восемь получили травмы различной степени тяжести. Выясняются обстоятельства аварии", - говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка.

Как сообщил ТАСС министр здравоохранения региона Андрей Черняев, состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое. "Шесть человек в больнице, из них двое - тяжелые. Бригада санавиации в больницу уже выехала в составе четырех врачей", - сказал он.

Ранее в пресс-службе МЧС РФ ТАСС сообщили, что в аварии пострадали 13 человек.

Теги
РоссияКировская область
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