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В Петербурге два человека погибли в ДТП с каршеринговым автомобилем и автобусом

Еще два человека получили травмы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Автобус ПАЗ столкнулся с каршеринговым автомобилем Hyundai Solaris, который врезался в Audi Q3 в Приморском районе Петербурга в субботу вечером. По меньшей мере два человека погибли, еще двое пострадали. Об этом сообщили в региональном УГИБДД.

"Все пострадавшие в ДТП находились в автомобиле Hyundai. Водитель - мужчина 1999 года рождения - состояние средней степени тяжести. Пассажиры: мальчик на вид 16 лет - тяжелые травмы; мужчина и женщина на вид 25 лет - скончались от полученных травм", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ДТП произошло около 23:00 мск на пересечении Коломяжского проспекта с Парашютной улицей.

Информация о пострадавших уточняется, добавили в управлении.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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