При пожаре в жилом доме в Рязанской области погибли трое детей

РЯЗАНЬ, 27 октября. /ТАСС/. Трое малолетних детей погибли при пожаре в жилом доме в селе Сановка Шиловского района Рязанской области, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в воскресенье на сайте следственного управления СК РФ по области.

ЧП произошло ночью 27 октября. После тушения возгорания были обнаружены тела трех детей - двух девочек 2015 и 2019 годов рождения и их брата 2018 года рождения.

"По данному факту Шиловским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - говорится в сообщении.

На место происшествия незамедлительно выехали руководитель следственного управления Владимир Никешкин, следователи, следователь-криминалист. Производится осмотр места происшествия, устанавливаются свидетели и очевидцы, а также причины и обстоятельства гибели детей. Ход расследования находится на контроле у руководства следственного управления.

Свою проверку по факту происшествия проводит прокуратура Рязанской области. По данным надзорного ведомства, в момент возгорания в доме находились также родители детей и женщина с двумя несовершеннолетними детьми, которые смогли покинуть помещение.

Как пояснили в ГУ МЧС по Рязанской области, сообщение о пожаре поступило 27 октября в 01:38 мск. Возгорание произошло в двухэтажном деревянном доме площадью 100 кв. метров, который в результате был полностью уничтожен огнем. В тушении были задействованы 31 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России - девять человек и четыре единицы техники.