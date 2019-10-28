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Тайфун "Хагибис"

В Японии оценили ущерб от двух недавних тайфунов

Ущерб от тайфунов "Факсай" и "Хагибис" составил почти $1,6 млрд

ТОКИО, 28 октября. /ТАСС/. Ущерб сельскому и рыболовному хозяйству Японии от обрушившихся в сентябре и октябре на страну тайфунов "Факсай" и "Хагибис" превышает 170 млрд иен (почти $1,6 млрд). Об этом сообщило в четверг в Токио Министерство сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства.

В частности, от тайфуна "Хагибис", по данным национального общественного телевидения, пострадали 38 из 47 префектур страны. В 8,5 тыс. мест нарушены оросительные системы поливного земледелия. Пострадали посевы на общей площади в 14 тыс. га. Существенный ущерб нанесен рыболовным портам, прибрежным фабрикам по переработке морепродуктов.

В списке погибших в результате вызванных тайфунами "Факсай" и "Хагибис" наводнений и горных обвалов значатся более 90 жителей Японии. В 20 префектурах Японии отмечен ущерб от оползней, в 139 местах на 71 реке разрушены набережные и защитные сооружения.

Теги
ЯпонияТайфун "Хагибис"
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