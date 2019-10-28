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Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Самарской области

В результате ЧП также пострадали женщина и ребенок, они находятся в больнице

САМАРА, 28 октября. /ТАСС/. Две девочки в возрасти трех лет и одного года погибли при пожаре в одноэтажном частном жилом доме в Самарской области в ночь на понедельник. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник региональным ГУ МЧС.

"Поступило сообщение о пожаре в одноэтажном частном жилом доме в Кинель-Черкасском районе. На месте пожара обнаружены погибшие (девочки 2016 и 2018 годов рождения)", - говорится в сообщении.

В 00:33 пожар потушили на площади 80 кв. м. В результате ЧП пострадали женщина и ребенок, они находятся в больнице. Как сообщили ТАСС в региональном Минздраве, ребенок находится в удовлетворительном состоянии, женщина - в состоянии средней степени тяжести.

По предварительным данным, пожар произошел из-за аварийного режима работы электропроводки. На месте работали 42 человека и 17 единиц техники.

После случившегося следственное управление СК по Самарской области проводит доследственную проверку. Назначены судебно-медицинское и пожаро-техническое исследования.

В новость внесены изменения (10:43 мск) - добавлена информация о проверке СК.

Теги
РоссияСамарская область
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