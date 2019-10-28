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В Москве задержаны двое мужчин, укравших у клиента банка две сумки с 9 млн рублей

Нападавшие оказались жителями Северо-Кавказского федерального округа

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве двух мужчин, в ходе разбойного нападения забравших у москвича две сумки с 9 млн рублей. Об этом ТАСС в понедельник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Оперуполномоченными УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве задержаны двое мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на клиента банка, в результате которого ими было похищено свыше 9 млн рублей", - рассказала она.

Ранее в полицию сообщили о том, что на улице Зацепский Вал слышны выстрелы. Полицейские установили, что на Павелецкой площади на жителя столицы, который вышел из финансово-кредитного учреждения, напали неизвестные. Они несколько раз выстрелили в воздух, избили мужчину, затем отобрали у него две сумки, в которых находились деньги и скрылись. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ ("Разбой").

"В результате оперативно-разыскных мероприятий на улице Маршала Бирюзова по подозрению в совершении преступления задержаны двое жителей Северо-Кавказского федерального округа. Судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Волк.

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