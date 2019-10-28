СК РФ с польской комиссией вновь проводят осмотр обломков разбившегося Ту-154 Качиньского

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Российские следователи совместно с польской комиссией начали новый осмотр фрагментов самолета Ту-154М польского президента Леха Качиньского, потерпевшего крушение под Смоленском в 2010 году. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ, это второй визит представителей польской стороны в Россию за этот год в связи с расследованием.

"Согласно договоренностям двух сторон, польская делегация из семи человек, в состав которой входят представители Национальной прокуратуры Польши, осуществляют осмотр интересующих элементов самолета при участии сотрудников Главного следственного управления и Главного управления криминалистики (криминалистического центра) СК России. Мероприятия проводятся с применением фото- и видеосъемки", - сообщили в СК.