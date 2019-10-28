Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК РФ с польской комиссией вновь проводят осмотр обломков разбившегося Ту-154 Качиньского

Это второй визит представителей польской стороны в Россию за 2019 год в связи с расследованием
Обломки самолета Ту-154М на месте крушения, 2010 год Максим Шеметов/ТАСС
Описание
Обломки самолета Ту-154М на месте крушения, 2010 год
© Максим Шеметов/ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Российские следователи совместно с польской комиссией начали новый осмотр фрагментов самолета Ту-154М польского президента Леха Качиньского, потерпевшего крушение под Смоленском в 2010 году. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ, это второй визит представителей польской стороны в Россию за этот год в связи с расследованием.

"Согласно договоренностям двух сторон, польская делегация из семи человек, в состав которой входят представители Национальной прокуратуры Польши, осуществляют осмотр интересующих элементов самолета при участии сотрудников Главного следственного управления и Главного управления криминалистики (криминалистического центра) СК России. Мероприятия проводятся с применением фото- и видеосъемки", - сообщили в СК.

Реклама на ТАСС
Уголовное дело возбуждено после ДТП с микроавтобусом в Кировской области
Погибли четыре человека, еще девять пострадали
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС