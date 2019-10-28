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Водитель микроавтобуса, попавшего в ДТП в Кировской области, задержан

Он помещен в изолятор временного содержания

КИРОВ, 28 октября. /ТАСС/. Водитель микроавтобуса Ford, допустивший выезд на встречную полосу и столкновение с ВАЗ-2114 в Нолинском районе Кировской области, в результате которого погибли четверо человек, задержан. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по региону.

"Водитель Ford задержан, помещен в изолятор временного содержания", - сказал собеседник агентства.

По данным ГИБДД, авария произошла 26 октября около 17:00 мск примерно в 130 км от Кирова в деревне Перевоз Нолинского района. В результате происшествия четыре человека в легковом автомобиле погибли, девять пострадали. Госпитализированы шесть человек, из них двое находятся в тяжелом состоянии, в том числе девочка 8 лет.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

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РоссияКировская область
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