Адвокат сестер Хачатурян опроверг обвинения в нарушении меры пресечения

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Сестры Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца, не нарушали условия избранной им судом меры пресечения, информация о таких нарушениях проверена следствием и не подтвердилась. Об этом ТАСС сообщил адвокат Алексей Паршин, который защищает одну из обвиняемых, Ангелину Хачатурян.

"Это "новости" более чем полугодичной давности, подобные заявления делаются только для того, чтобы девушкам изменили меру пресечения. Все эти заявления уже неоднократно проверены следствием и ни разу не нашли своего подтверждения. Меру пресечения девушки не нарушали", - сказал адвокат.

Он пояснил, что речь идет о видео, на котором Крестина заходит вместе с матерью в квартиру, где живет ее сестра Мария. В этот день, уверил Паршин, Марии дома не было, а о самом визите следствие заранее было уведомлено. "Информация о том, что они якобы отмечали вместе день рождения Марии в феврале, уже не в первый раз озвучивается потерпевшей стороной, эта информация также не нашла своего подтверждения. На всех девочках имеются [электронные] браслеты, им запрещено покидать место жительства с 21:00 до 07:00 мск", - подчеркнул защитник.

Ранее телеканал "360° Подмосковье" сообщил со ссылкой на соседа сестер Хачатурян о том, что обвиняемые видятся друг с другом, а также отмечали день рождения одной из сестер 1 марта 2019 года, эта вечеринка якобы попала на видео. В октябре Мосгорсуд продлил меру пресечения двум сестрам Хачатурян в виде запрета определенных действий на срок до 28 декабря. В частности, им запрещено видеться друг с другом, они не могут покидать свои дома без разрешения следователя.

Сестрам предъявлено обвинение в окончательной редакции: им вменяется убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ). При этом в обвинении следствие указывает, что их действия были спровоцированы действиями их отца, и совершены в рамках необходимой обороны от продолжавшегося многие годы насилия с его стороны. Тело Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено 27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. На допросе его дочери признали вину в убийстве, пояснив, что у них сложились неприязненные отношения с отцом, так как он на протяжении длительного времени причинял им моральные и физические страдания. Посмертная психолого-психиатрическая экспертиза позднее установила, что у Хачатуряна были расстройства личности, а у старшей сестры эксперты выявили расстройства психики на почве домогательств и издевательств со стороны отца.

2 августа 2018 года Останкинский суд Москвы арестовал сестер Хачатурян, а 27 сентября Басманный суд изменил им меру пресечения на запрет определенных действий, они были освобождены в зале суда.