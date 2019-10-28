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Начальника полиции города Ступино задержали по подозрению в получении 500 тыс. рублей

Также задержан и.о. начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции
Описание
© Максим Слуцкий/ТАСС, архив

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД задержали по подозрению в незаконном получении 500 тыс. рублей начальника полиции подмосковного Ступино, а также и.о. начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"28 октября при получении от гражданина 500 тыс. рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по городскому округу Ступино - начальник полиции, а также исполняющий обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции и двое оперуполномоченных данного подразделения", - сказала она.

Также Волк отметила, что задержание проводилось сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД России при взаимодействии с УФСБ России по Москве и Московской области.

"В настоящее время материалы в отношении задержанных переданы в следственные органы. Руководством подмосковного главка назначена служебная проверка", - сказала Волк.

В новость были внесены изменения (17:45 мск) — добавлена информация после второго абзаца.

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Россия
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