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В Москве на территории возле бывшего аэродрома Тушино горит трава

Площадь возгорания устанавливается

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Загорание сухой травы произошло на поле недалеко от бывшего аэродрома Тушино на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе столичного главка МЧС России.

"Трава горит в районе Волоколамского шоссе, 66", - сообщил собеседник агентства. Площадь возгорания устанавливается.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве сообщили, что возгорание не представляет угрозы для жилых домов и других объектов.

"Огонь идет по кромке Москвы-реки, он никакой угрозы объектам экономики не представляет, так как они находятся на значительном удалении от возгорания", - сообщили в ведомстве. По данным источника ТАСС в экстренных службах, площадь пожара составляет около 100 кв. м.

В новость были внесены изменения (18:06 время мск) — добавлен комментарий МЧС.

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