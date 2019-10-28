Первый замначальника Куйбышевской железной дороги подозревается в получении взятки

САМАРА, 28 октября. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении первого заместителя начальника Куйбышевской железной дороги Дмитрия Атякина возбуждено в Самаре. Об этом говорится в сообщении Приволжского следственного управления на транспорте СК России в понедельник.

"Возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя начальника Куйбышевской железной дороги Дмитрия Атякина и двух его подельников", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый и его подельники в октябре 2019 года организовали преступную схему по незаконному получению от представителя транспортной компании 1,2 млн рублей за беспрепятственную перевозку продукции по подъездным железнодорожным путям предприятия. При этом фигуранты уголовного дела угрожали представителю компании, что в случае отказа разорвут договор на поставку товаров и полностью лишат компанию возможности осуществлять свою деятельность.

В отношении Атякина возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"), его подельников - по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере").

Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемых.