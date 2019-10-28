В Крыму предъявили обвинения подозреваемому в подготовке теракта

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Подозреваемому в подготовке теракта в Крыму Олегу Приходько предъявили обвинения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

10 октября сотрудники спецслужб задержали в Крыму россиянина, готовившего взрыв в одном из административных зданий. В принадлежащем ему гараже обнаружены готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью. Следственным подразделением УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ за приготовление к террористическому акту и незаконное изготовление взрывных устройств.

"Обвинение предъявлено. Приходько находится в статусе обвиняемого по тем же статьям", - сказал собеседник агентства.

Киевский районный суд Симферополя 10 октября арестовал 60-летнего Приходько на два месяца. У него были обнаружены тротиловая шашка, металлический корпус от огнетушителя, поражающие элементы, запал. В суде он вину не признал, заявив, что в гараже была обустроена мастерская по производству кованых решеток. Адвокат заявил, что взрывчатые вещества его подзащитному могли подбросить.