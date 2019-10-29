Полицейские пресекли деятельность нарколаборатории в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 29 октября. /ТАСС/. Деятельность нарколаборатории пресечена в Волгограде, задержаны двое подозреваемых, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

"При силовой поддержке бойцов спецподразделения "Гром" на одном из дачных поселков Советского района Волгограда задержаны двое подозреваемых в производстве и сбыте синтетического наркотического средства. Согласно заключению экспертов, изъятой смеси хватило бы для приготовления свыше 1,5 тыс. разовых наркотических доз",- говорится в сообщении.

Отмечается, что оперативники обнаружили и изъяли оборудование и подготовленное для сбыта наркотическое средство.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконные производство и сбыт наркотических средств, совершенные в крупном размере"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. В настоящее время подозреваемые находятся под стражей.