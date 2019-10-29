На севере Москвы угнали автомобиль стоимостью почти шесть млн рублей

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Неизвестный угнал автомобиль "Toyota Land Cruser 200" на севере Москвы стоимостью почти 6 млн рублей. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

"28 октября в службу "02" поступило сообщение об угоне автомобиля по адресу: Авиационный переулок, дом 8. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что по указанному адресу неизвестный совершил кражу машины "Toyota Land Cruser 200". Материальный ущерб составил 5 млн 960 тыс. рублей", - сообщили в ведомстве.

По данному факту проводится проверка.