Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Грузовик с газовыми баллонами попал в ДТП на МКАД

Движение в районе аварии перекрыто по четырем полосам

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Грузовик, перевозивший баллоны с кислородом, попал в ДТП на МКАД. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В районе 40-го км на внутренней стороне МКАД грузовой автомобиль, перевозивший кислородные баллоны, попал в ДТП, участниками которого стали три машины", - сказал собеседник агентства. В результате ДТП баллоны с газом оказались на проезжей части, из некоторых идет утечка.

В ГИБДД Москвы просят автовладельцев объезжать участок МКАД, где произошло ДТП.

"Движение ограничено по четырем полосам. Столичное ГАИ призывает автовладельцев заранее выбирать пути объезда", - сообщили в УГИБДД Москвы.

На месте работают оперативные службы.

В новость были внесены изменения (12:25 время мск) — добавлен комментарий ГИБДД.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Обвиняемый в каннибализме житель Архангельска предстанет перед судом
Судебно-медицинские эксперты признали мужчину вменяемым
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС