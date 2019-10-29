Грузовик с газовыми баллонами попал в ДТП на МКАД

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Грузовик, перевозивший баллоны с кислородом, попал в ДТП на МКАД. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В районе 40-го км на внутренней стороне МКАД грузовой автомобиль, перевозивший кислородные баллоны, попал в ДТП, участниками которого стали три машины", - сказал собеседник агентства. В результате ДТП баллоны с газом оказались на проезжей части, из некоторых идет утечка.

В ГИБДД Москвы просят автовладельцев объезжать участок МКАД, где произошло ДТП.

"Движение ограничено по четырем полосам. Столичное ГАИ призывает автовладельцев заранее выбирать пути объезда", - сообщили в УГИБДД Москвы.

На месте работают оперативные службы.

В новость были внесены изменения (12:25 время мск) — добавлен комментарий ГИБДД.