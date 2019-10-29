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Источник: в комитете по соцзащите населения Ленобласти проходят обыски

По предварительной информации, следственные действия связаны с уголовным делом о присвоении и растрате при расходовании средств на развлекательные мероприятия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Обыски проходят в помещениях комитета по социальной защите населения Ленинградской области во вторник. Эту информацию ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Подтверждаем обыски в комитете [по соцзащите Ленобласти]", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, оперативно-следственные мероприятия связаны с уголовным делом о присвоении и растрате при расходовании средств на развлекательные мероприятия для населения.

Официальным комментарием ведомства ТАСС пока не располагает.

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