Погранслужба ФСБ с начала года пресекла 35 попыток ввоза боеприпасов с Украины в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Пограничники в Республике Крым с начала 2019 года 35 раз пресекли попытку провезти оружие и боеприпасы с территории Украины в Крым. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по региону во вторник.

"С начала года крымскими пограничниками пресечено порядка 35 попыток провоза через российско-украинскую границу оружия и боеприпасов. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым в 2019 году выявили восемь единиц оружия и свыше 250 боеприпасов, что примерно на четверть меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, последним подобным стал случай с 59-летним жителем Херсона, машину которого остановили пограничники в пункте пропуска "Перекоп". В автомобиле они обнаружили несколько светошумовых патронов калибром 9 мм, предположительно, предназначенных для имитации выстрела, патроны изъяты и переданы для проведения баллистического исследования. "В беседе херсонец сообщил, что на Украине у него имеется разрешение на ношение оружия, однако на вопросы должностных лиц о целях провоза боеприпасов на территорию полуострова мужчина ответить не смог", - добавили в пресс-службе.