Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Погранслужба ФСБ с начала года пресекла 35 попыток ввоза боеприпасов с Украины в Крым

Всего сотрудники пограничного управления ФСБ России по региону в 2019 году выявили восемь единиц оружия и более 250 боеприпасов

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Пограничники в Республике Крым с начала 2019 года 35 раз пресекли попытку провезти оружие и боеприпасы с территории Украины в Крым. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по региону во вторник.

"С начала года крымскими пограничниками пресечено порядка 35 попыток провоза через российско-украинскую границу оружия и боеприпасов. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым в 2019 году выявили восемь единиц оружия и свыше 250 боеприпасов, что примерно на четверть меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, последним подобным стал случай с 59-летним жителем Херсона, машину которого остановили пограничники в пункте пропуска "Перекоп". В автомобиле они обнаружили несколько светошумовых патронов калибром 9 мм, предположительно, предназначенных для имитации выстрела, патроны изъяты и переданы для проведения баллистического исследования. "В беседе херсонец сообщил, что на Украине у него имеется разрешение на ношение оружия, однако на вопросы должностных лиц о целях провоза боеприпасов на территорию полуострова мужчина ответить не смог", - добавили в пресс-службе.

Теги
УкраинаРоссияКрым
Реклама на ТАСС
Акции протеста в Гонконге
Суд в Гонконге приговорил протестующего к 200 часам работ за осквернение флага КНР
Подсудимый топтал национальный флаг, а позже кинул его в мусорное ведро
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС