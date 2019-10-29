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Экс-главе Новочеркасска продлили арест до конца декабря

Игоря Зюзина подозревают в получении взятки в размере 2,6 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 октября. /ТАСС/. Ленинский суд в Ростове-на-Дону продлил до 30 декабря арест экс-главе администрации Новочеркасска Игорю Зюзину, который подозревается в получении взятки в размере 2,6 млн рублей. Об этом во вторник ТАСС сообщили в суде.

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Ранее Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал Зюзина до 31 октября.

По данным следствия, в 2017 году Зюзин, занимая должность мэра города Зверево Ростовской области, по предварительному сговору со своим заместителем Альбиной Порошиной получил взятку в размере 2,6 млн рублей от директора коммерческой организации. Как уточнили в Следственном комитете, Порошина дала изобличающие показания на Зюзина, из которых стало известно о его причастности к получению взятки. Порошина уже приговорена за получение взятки к длительному сроку лишения свободы.

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