Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Уголовные дела против астраханских чиновников

В Астраханской области возбудили 47 дел после проверки строительной сферы

Уголовные дела возбудили в отношении чиновников и представителей подрядных организаций

АСТРАХАНЬ, 29 октября. /ТАСС/. Проверки, проведенные Генпрокуратурой РФ в строительной сфере Астраханской области, привели к возбуждению 47 уголовных дел в отношении различных чиновников и представителей подрядных организаций. Такие данные привел заместитель генпрокурора РФ Андрей Кикоть на совещании по вопросам эффективности мер в сферах капремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилья во вторник в Астрахани.

"В результате проведенных мероприятий по выявленным нарушениям правоохранительными органами возбуждено в целом 47 уголовных дел в отношении подрядчиков, которые занимались мошенничеством, а также должностных лиц различного уровня, начиная от бывшего председателя областного правительства и заканчивая муниципальными чиновниками", - сказал Кикоть.

Замгенпрокурора РФ 16 июля на совещании в Астрахани подверг критике работу по расселению граждан из аварийного жилья и капремонту многоквартирных домов. После его поездки в регион и проверки строительной сферы региона сообщалось о возбуждении 43 уголовных дел в отношении чиновников и бизнесменов. Фигурантами дел были избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, подписки о невыезде, запрете на совершение определенных действий.

Как пояснил Кикоть журналистам, "были вскрыты дополнительные нарушения с бюджетом и есть факты, которые еще расследуются". Кикоть подчеркнул, что основная цель начатой в регионе работы - "переселение всех нуждающихся людей в подобающие условия и проведение качественного капремонта".

Теги
РоссияАстраханская областьУголовные дела против астраханских чиновников
Реклама на ТАСС
Директора дома престарелых задержали после обысков в комитете по соцзащите Ленобласти
Ее подозревают в растрате, сообщили в следственном управлении СК РФ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС