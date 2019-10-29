В Астраханской области возбудили 47 дел после проверки строительной сферы

АСТРАХАНЬ, 29 октября. /ТАСС/. Проверки, проведенные Генпрокуратурой РФ в строительной сфере Астраханской области, привели к возбуждению 47 уголовных дел в отношении различных чиновников и представителей подрядных организаций. Такие данные привел заместитель генпрокурора РФ Андрей Кикоть на совещании по вопросам эффективности мер в сферах капремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилья во вторник в Астрахани.

"В результате проведенных мероприятий по выявленным нарушениям правоохранительными органами возбуждено в целом 47 уголовных дел в отношении подрядчиков, которые занимались мошенничеством, а также должностных лиц различного уровня, начиная от бывшего председателя областного правительства и заканчивая муниципальными чиновниками", - сказал Кикоть.

Замгенпрокурора РФ 16 июля на совещании в Астрахани подверг критике работу по расселению граждан из аварийного жилья и капремонту многоквартирных домов. После его поездки в регион и проверки строительной сферы региона сообщалось о возбуждении 43 уголовных дел в отношении чиновников и бизнесменов. Фигурантами дел были избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, подписки о невыезде, запрете на совершение определенных действий.

Как пояснил Кикоть журналистам, "были вскрыты дополнительные нарушения с бюджетом и есть факты, которые еще расследуются". Кикоть подчеркнул, что основная цель начатой в регионе работы - "переселение всех нуждающихся людей в подобающие условия и проведение качественного капремонта".