Суд взыскал с "Рамблер Групп" 1,5 млн рублей за показ матчей чемпионата Италии по футболу

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд постановил взыскать с ООО "Рамблер Групп" по иску АО "Телеспорт Групп" более 1,5 млн рублей по иску о защите авторских и смежных прав на размещение и распространение записей матчей чемпионата Италии по футболу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд постановил взыскать с ООО "Рамблер Групп" в пользу АО "Телеспорт групп" компенсацию в размере 1 млн 410 тыс. рублей, расходы по уплате госпошлины в размере 21 250 рублей, расходы на оплату услуг нотариуса в размере 135 580 рублей", - сказали в пресс-службе суда.

Также Мосгорсуд постановил "обязать ООО "Рамблер Групп" прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование аудиовизуального произведения программ, посвященных матчам футбольного дивизиона Италии - чемпионату серии А, ранее размещенных на сайте www.championat.com".

Как отмечалось в иске, АО "Телеспорт Групп" владеет исключительными правами на показ матчей чемпионата Италии по футболу сезонов 2018-2019, 2019-2020 и 2020-2021 годов. Истец просил взыскать компенсацию за 47 случаев нарушения права в размере 235 млн рублей.