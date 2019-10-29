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Один из полицейских отказался быть потерпевшим по делу Самариддина Раджабова

Участника несанкционированной акции 27 июля в Москве обвиняют в угрозе применения насилия к трем сотрудникам полиции

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Один из сотрудников полиции отказался признать себя потерпевшим по делу о применении насилия к полицейским в отношении участника несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы Самариддина Раджабова. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

"Полицейский Максидов в ходе допроса возражал на счет статуса потерпевшего по делу", - сказал адвокат "Правозащиты Открытки". Также, по словам Бадамшина, Максидов уволился из правоохранительных органов. Теперь, согласно новому постановлению, Раджабова обвиняют в угрозе применения насилия к трем, а не к четырем сотрудникам полиции.

25 октября адвокат Раджабова сообщал, что ему предъявлено новое обвинение, согласно которому потерпевшим по делу стали четверо полицейских.

Раджабов находится в СИЗО, изначально ему было предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках и покушении на применение насилия к сотруднику Росгвардии (ч. 2 ст. 212 и ч. 1 ст. 318 УК РФ). По версии следствия, он бросил пластиковую бутылку с водой в сторону силовиков. Согласно новому обвинению, правоохранители "Линник Д. А., Комбаров А. А. и Внуков А. Ю. указанные действия Раджабова С. С. восприняли как реальную угрозу применения к ним насилия, поскольку брошенная Раджабовым бутылка при падении на тротуарную плитку создала резкий звук удара, имитирующий разрушение неизвестного предмета с опасностью причинения телесных повреждений".

Ранее адвокат сообщал, что экспертиза видеозаписи, на которой запечатлен этот эпизод, показала, что соприкосновения бутылки, брошенной Раджабовым, с телом полицейского, вероятно, не было.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более 1000 человек. СК возбудил уголовное дело по статьям 318 и 212 ("Применение насилия в отношении представителя власти" и "Участие в массовых беспорядках") УК РФ. Были арестованы более 10 человек, в отношении некоторых из них вынесены приговоры.

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