Ребенок с ожогами поступил в больницу в Хабаровском крае после обращения соцработника

ТАСС, 30 октября. Прокуратура в Николаевске-на-Амуре Хабаровского края проверяет семью и учреждения профилактики безнадзорности из-за появления информации о том, что годовалый ребенок поступил в больницу с ожогами после обращения соцработника, родители же при этом бездействовали. Об этом сообщила журналистам пресс-служба региональной прокуратуры.

"У ребенка отсутствовали личные вещи, несколько дней назад он получил ожоги, однако мать за медицинской помощью обращаться не стала. Скорую помощь для ребенка вызвал социальный работник, посетивший семью. <...> организована проверка соблюдения требований законодательства органами, входящими в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

По итогам проверки наказание могу понести должностные лица местной администрации, а также родители ребенка.