Омбудсмен контролирует ситуацию с ребенком, получившим сильные ожоги в Хабаровском крае

ТАСС, 30 октября. Уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко взяла на контроль ситуацию с семьей в Николаевске-на-Амуре, в которой при бездействии родителей годовалый ребенок был доставлен в больницу с ожогами лишь после обращения соцработника. По словам детского омбудсмена, она посетит семью, когда будет работать на этой территории.

О проверке семьи и учреждений профилактики безнадзорности из-за информации о том, что ребенок попал в больницу с ожогами лишь после обращения в скорую помощь соцработника, а родители при этом бездействовали, сообщила прокуратура региона. Согласно информации прокуратуры, у ребенка отсутствовали личные вещи, а ожоги он получил несколько дней назад.

"Мы связались с районом, работа там ведется, семья находится под контролем. <...> Комиссия по делам несовершеннолетних <...> проводит проверку всех актов, где, когда, что произошло, какой проводился патронаж. <...> Мы следим за ходом и итогами проверки и, когда будем работать в районе, обязательно посетим эту семью", - сообщила ТАСС в среду Виктория Трегубенко.

Она уточнила, что таких семей, над которыми установлен патронаж и которым необходимо дополнительное внимание со стороны органов государственной власти, в Хабаровском крае больше 4 тыс. Их посещают специалисты аппарата уполномоченного, чтобы на месте узнать ситуацию.

Ранее прокуратура региона информировала, что по итогам проверки наказание могу понести должностные лица местной администрации, а также родители ребенка.