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Автобус опрокинулся после столкновения с легковушкой в Уфе

Два человека пострадали

УФА, 30 октября. /ТАСС/. Два человека получили травмы в результате опрокидывания маршрутного автобуса в Уфе. Инцидент произошел после столкновения автобуса с легковым автомобилем, сообщили в среду журналистам в пресс-службе управления ГИБДД по Башкирии.

"Столкнулись попутные Lada Granta под управлением 33-летнего местного жителя и пассажирский автобус Fiat Ducato, за рулем которого находился 40-летний уфимец. В результате аварии для осмотра в больницу доставлена 34-летняя пассажирка и 19-летний молодой человек. Всего в салоне находились пять пассажиров", - сообщили в ГИБДД.

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РоссияБашкортостан
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