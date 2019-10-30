Автобус опрокинулся после столкновения с легковушкой в Уфе

УФА, 30 октября. /ТАСС/. Два человека получили травмы в результате опрокидывания маршрутного автобуса в Уфе. Инцидент произошел после столкновения автобуса с легковым автомобилем, сообщили в среду журналистам в пресс-службе управления ГИБДД по Башкирии.

"Столкнулись попутные Lada Granta под управлением 33-летнего местного жителя и пассажирский автобус Fiat Ducato, за рулем которого находился 40-летний уфимец. В результате аварии для осмотра в больницу доставлена 34-летняя пассажирка и 19-летний молодой человек. Всего в салоне находились пять пассажиров", - сообщили в ГИБДД.