Следствие раскритиковало действия пожарных при тушении лондонской высотки в 2017 году

Как отмечается в 1000-страничном документе, причиной молниеносного распространения огня по внешней стороне здания стало то, что облицовка состояла их горючего алюминиевого композитного материала с полиэтиленовой основой, которая действовала как "источник топлива".

ЛОНДОН, 30 октября. /ТАСС/. Легковоспламеняющаяся наружная облицовка 24-этажного жилого дома Grenfell Tower в Лондоне стала главной причиной быстрого распространения огня, а число жертв пожара, произошедшего в июне 2017 года, могло бы быть меньше при более верных действиях пожарной службы британской столицы. Об этом говорится в докладе, распространенном в среду по итогам первого этапа публичного расследования пожара, жертвами которого стали 72 человека.

Отдельная критика в докладе высказана в отношении лондонских пожарных. Так, подготовка службы к подобным инцидентам называется "в высшей степени неадекватной". В частности, неверной называется рекомендация пожарной службы жителям горящего дома не покидать квартир охваченного пламенем здания, что могло спасти жизни многих людей, прежде всего с верхних этажей, которые в итоге оказались отрезанными от эвакуации.

Указывается и на то, что рекомендация оставаться в квартирах была изменена лишь в 2:47 утра при том, что пожар начался в час ночи. "Это решение [изменить рекомендацию и начать эвакуацию] было возможно и нужно сделать в отрезке времени с 1:30 до 1:50 часа, что, вероятно, уменьшило бы количество жертв", - приводятся в докладе слова председателя расследования и судьи Мартина Мура-Бика.

Первоначальные рекомендации основывались на том, что при наличии огнеупорных дверей и средств пожаротушения на лестничных площадках пожарные успевают приехать на вызов и затушить место возгорания еще до распространения огня. Однако в случае с Grenfell Tower трагичная комбинация факторов - неработающие противопожарные разбрызгиватели, распространение огня по внешней облицовке здания сразу с четырех сторон, позднее время, когда дом был полон людей, - привела к трагическому исходу.

Когда завершится расследование

В рамках расследования были опрошены владельцы здания, полицейские и пожарные. Второй этап должен начаться в январе 2020 года. На этой стадии будет рассмотрен более широкий круг вопросов, связанных с трагедией, в том числе особенности конструкции самого здания. Расследование должно быть завершено в 2022 году, и лишь после этого могут быть выдвинуты какие-то обвинения.

Сам же формат публичного расследование подразумевает открытое рассмотрение дела, когда свои свидетельские показания могут дать все люди, которые считают, что им ей что сказать по этой теме. Обычно к такой форме прибегают, когда речь идет о катастрофах с большим числом жертв.

Пожар в 24-этажном доме Grenfell Tower, в котором проживали почти 600 человек, начался ночью на нижних этажах здания, после чего пламя быстро распространилось до самого верха здания. Следователи Скотленд-Ярда установили, что причиной пожара стало воспламенение холодильника в одной из квартир.

Как было подтверждено в докладе, обвинений в адрес владельца холодильника, спровоцировавшего пожар, выдвинуто не будет. Возгорание устройства было признано непреднамеренным.