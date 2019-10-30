Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Число погибших при пожаре в доме в Ленобласти увеличилось до пяти

Ранее сообщалось о четырех погибших

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тело пятого погибшего при пожаре в среду утром в частном жилом доме во Всеволожском районе Ленинградской области в деревне Васкелово в садоводстве "Полиграфмаш". Об этом ТАСС сообщили в областном ГУ МЧС.

"Обнаружено тело пятого погибшего", - сказал собеседник агентства. 

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что среди погибших есть дети. Источник в правоохранительных органах уточнил, что на месте установлены личности двух погибших: одного мужчины и одного ребенка. Возраст и пол других погибших пока не установлены. В следственном управлении СК РФ по Ленинградской области сказали, что, предварительно, жертвами пожара стали члены одной семьи. Проводится доследственная проверка.

Теги
РоссияЛенинградская область
Реклама на ТАСС
Пожар в жилом комплексе в Лондоне
Следствие раскритиковало действия пожарных при тушении лондонской высотки в 2017 году
В докладе по итогам первого этапа публичного расследования пожара в Grenfell Tower также сообщили, что главной причиной быстрого распространения огня стала легковоспламеняющаяся наружная облицовка здания
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС