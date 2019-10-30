Число погибших при пожаре в доме в Ленобласти увеличилось до пяти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тело пятого погибшего при пожаре в среду утром в частном жилом доме во Всеволожском районе Ленинградской области в деревне Васкелово в садоводстве "Полиграфмаш". Об этом ТАСС сообщили в областном ГУ МЧС.

"Обнаружено тело пятого погибшего", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что среди погибших есть дети. Источник в правоохранительных органах уточнил, что на месте установлены личности двух погибших: одного мужчины и одного ребенка. Возраст и пол других погибших пока не установлены. В следственном управлении СК РФ по Ленинградской области сказали, что, предварительно, жертвами пожара стали члены одной семьи. Проводится доследственная проверка.