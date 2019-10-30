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Поезда на Сокольнической ветке метро следуют с увеличенными интервалами

Сбой связан с остановкой поезда для проверки

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Поезда на юго-западном участке Сокольнической линии московского метро следуют с увеличенными интервалами из-за остановки поезда для проверки. Об этом в среду сообщает пресс-служба подземки.

"На юго-западном участке Сокольнической линии временно увеличены интервалы движения поездов. Увеличение интервалов связано с высадкой пассажиров одного поезда. Состав отставлен для проверки, потребуется некоторое время, чтобы войти в график", - говорится в сообщении метрополитена в Twitter.

Причины проверки не называются.

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