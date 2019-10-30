ДТП с участием 10 машин произошло в Новой Москве

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Массовое ДТП с участием как минимум 10 машин произошло в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Десять автомобилей столкнулись в Новой Москве", - сказал собеседник агентства. Причиной ДТП стали сложные погодные условия.

В пресс-службе УГИБДД Москвы ТАСС сообщили, что в районе деревни Ликово столкнулись пять автомашин. "В настоящее время информация уточняется. Известно о столкновении пяти автомобилей, пострадавших нет", - сказали в управлении.