В Ростовской области уезжавшая от погони легковушка съехала в кювет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 октября. /ТАСС/. Водитель автомобиля в Ростовской области съехал в кювет, уезжая от организованного сотрудниками полиции преследования, пострадали два человека. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

"В ходе несения службы в Заветинском районе Ростовской области сотрудники ГИБДД предъявили требования к водителю автомобиля ВАЗ-21099 об остановке транспортного средства, однако водитель проигнорировал законное требование инспектора ДПС и продолжил движение. Полицейскими было организовано преследование автомобиля-нарушителя, в ходе которого в соответствии с законом "О полиции" применялось табельное оружие, было произведено несколько предупредительных выстрелов вверх, а затем по преследуемому транспортному средству", - рассказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, водитель преследуемого автомобиля, в котором находились пять человек, не справился с управлением и съехал в кювет. "Бригадой скорой помощи была оказана медицинская помощь на месте двоим пострадавшим, один из которых был госпитализирован. В настоящее время водитель автомобиля доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, по данному факту назначена служебная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего", - сказали в МВД.