Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ростовской области уезжавшая от погони легковушка съехала в кювет

В результате происшествия пострадали два человека

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 октября. /ТАСС/. Водитель автомобиля в Ростовской области съехал в кювет, уезжая от организованного сотрудниками полиции преследования, пострадали два человека. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

"В ходе несения службы в Заветинском районе Ростовской области сотрудники ГИБДД предъявили требования к водителю автомобиля ВАЗ-21099 об остановке транспортного средства, однако водитель проигнорировал законное требование инспектора ДПС и продолжил движение. Полицейскими было организовано преследование автомобиля-нарушителя, в ходе которого в соответствии с законом "О полиции" применялось табельное оружие, было произведено несколько предупредительных выстрелов вверх, а затем по преследуемому транспортному средству", - рассказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, водитель преследуемого автомобиля, в котором находились пять человек, не справился с управлением и съехал в кювет. "Бригадой скорой помощи была оказана медицинская помощь на месте двоим пострадавшим, один из которых был госпитализирован. В настоящее время водитель автомобиля доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, по данному факту назначена служебная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего", - сказали в МВД.

Теги
РоссияРостовская область
Реклама на ТАСС
Причиной аварии на трассе М-9 в Подмосковье стало нарушение ПДД водителем легковой машины
В результате ДТП погибли пять человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС