Суд арестовал участника акции 27 июля в Москве Павла Новикова

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Басманный районный суд на 2 месяца отправил в СИЗО Павла Новикова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции 27 июля в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ходатайство следствия подлежит удовлетворению", - огласила постановление судья Евгения Николаева. Срок ареста обвиняемому установлен судом на 2 месяца - до 29 декабря.

Новикову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"). На избрании меры пресечения в суде он заявил, что не признает вину.

По данным следствия, 27 июля 32-летний Павел Новиков применил насилие в отношении полицейского-кинолога, нанеся ему удары по голове и руке. Противоправные действия подтверждаются показаниями свидетелей и видеозаписями с места событий, заявили ранее в СК.

На видео, распространенном Следственным комитетом, мужчина дважды ударяет полицейского по шлему и руке предметом, похожим на бутылку. В ведомстве отметили, что следствие продолжает детальное исследование всех видео и других материалов, связанных с массовыми акциями в Москве.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более тысячи человек. СК возбудил уголовные дела по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ. В ходе расследования были арестованы более 10 человек.

Позиции сторон

В ходе заседания защита просила в качестве альтернативной аресту меры пресечения избрать Новикову домашний арест. Адвокаты также просили суд отложить на 72 часа рассмотрение ходатайства СК для сбора необходимой информации, характеризующей личность обвиняемого.

Представитель СК настаивал на избрании ареста обвиняемому и заявил, что в ходе допроса Новиков признал вину в инкриминируемом преступлении. Прокурор поддержал ходатайство следователя и также отметил, что Новиков "полностью признал вину".

При этом сам обвиняемый заявил, что вину не признает и подписал документы под давлением. "Я был абсолютно не готов, меня подорвали в 7 утра, я в шоке, потом ночь провел в изоляторе, у меня не было доступа к защите с момента задержания. Вину я не признаю", - подчеркнул Новиков.

Также в суде в среду стало известно, что Новиков - москвич, у него средне-специальное образование (стоматолог-ортопед), он проходил воинскую службу в Генеральном штабе ВМФ и в настоящее время проживает с матерью и отцом, которые являются пенсионерами.

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