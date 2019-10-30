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В ДТП на федеральной трассе в Архангельской области погибли три человека

Среди них один ребенок

ТАСС, 30 октября. Две иномарки столкнулись на федеральной трассе М-8 "Холмогоры" в Архангельской области, три человека, в том числе ребенок, умерли от полученных травм. Об этом сообщили журналистам в среду в УМВД России по Архангельской области.

"По предварительной информации, произошло лобовое столкновение автомашин "Фольксваген Тигуан" и "Тойота Ленд Крузер". В результате аварии погиб водитель и два пассажира автомашины "Фольксваген", в том числе ребенок", - сказано в распространенном управлением сообщении.

В УМВД также отметили, что пострадал водитель Land Cruiser. По данным управления, информация об аварии на федеральной трассе М-8 "Холмогоры" в 15 км от села Емецк поступила в среду вечером.

Проводится проверка, устанавливаются причины аварии.

Теги
РоссияАрхангельская область
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