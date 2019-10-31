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Полицейский ранил подростка во время погони в Ростовской области

Раненый подросток состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 октября. /ТАСС/. Сотрудник ГИБДД ранил несовершеннолетнего при преследовании автомобиля нарушителя в Заветинском районе Ростовской области. Об этом говорится в четверг в пресс-релизе регионального главка МВД.

"В ходе несения службы в Заветинском районе Ростовской области сотрудники ГИБДД увидели автомобиль ВАЗ-21099, который двигался с явным нарушением скоростного режима. В ответ на законное требование сотрудников полиции остановиться, водитель продолжил движение и попытался скрыться. После того, как было произведено несколько предупредительных выстрелов в воздух и водитель машины не остановился, продолжая грубо нарушать ПДД, полицейские были вынуждены стрелять в направлении колес транспортного средства. В результате применения табельного оружия выяснилось, что один из несовершеннолетних получил ранение", - сообщают в ведомстве.

После остановки автомобиля сотрудники выяснили, что в машине вместе с водителем находились пять человек в возрасте от 12 до 25 лет, включая двух несовершеннолетних.

Выяснилось, что пострадавший "состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних". Ему оказали первую медицинскую помощь, после чего передали медикам. Личности всех находивших в автомобиле установлены. Проводится служебная проверка.

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РоссияРостовская область
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