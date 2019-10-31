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Прокуратура Сахалина проверяет факты организации уличных кулачных боев между подростками

Предполагается, что в них участвовало около 160 подростков

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Прокуратура в Охе Сахалинской области начала проверку после публикации в социальных сетях информации об организации уличных кулачных боев между подростками. Об этом в четверг сообщается на сайте прокуратуры Сахалинской области.

По данным местных СМИ, в кулачных боях принимали участие не менее 160 сахалинских подростков.

"Организована проверка сведений об организации на территории муниципального образования городского округа "Охинский" уличных кулачных боев с участием несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Уточняется, что прокуратура даст оценку действиям органов системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Теги
РоссияСахалинская область
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