Микроавтобус и грузовик столкнулись под Смоленском

ТАСС, 31 октября. Три человека погибли и один получил травмы в результате аварии с участием микроавтобуса и грузовика в четверг утром на федеральной трассе М-1 "Беларусь" в Смоленской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"Авария произошла около 07:10 мск на 442-м км автодороги М-1 "Беларусь" в районе деревне Бодуны Краснинского района. Столкнулись микроавтобус Volkswagen и большегруз DAF. Три человека погибли, один получил травмы, степень их тяжести устанавливается. Микроавтобус не был рейсовым", - сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются личности погибших и обстоятельства ДТП. По предварительным данным, движение на трассе не затруднено.

По данным синоптиков областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха в ночь на четверг составляла около 4 градусов мороза, местами прошел мокрый снег, на отдельных участках дорог образовалась гололедица.