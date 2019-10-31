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Уголовное дело возбудили после ДТП с двумя погибшими на юге Москвы

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель машины Lexus

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после ДТП с двумя погибшими на Варшавском шоссе на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка столичной полиции.

"ДТП произошло в среду на 75-м километре Варшавского шоссе в сторону области, столкнулись три легковых автомобиля. В результате ДТП погибли два человека, еще двое были госпитализированы с травмами. По предварительным данным, виновником автоаварии является водитель машины Lexus LS460L. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств")", - сказали в полиции.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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