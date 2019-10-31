Полиция возбудила дело против жительницы Волгограда, бросившей новорожденную дочь на улице

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело в отношении жительницы Волгограда, которая оставила свою новорожденную дочь на улице. Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Дознавателем отдела полиции УМВД России по городу Волгограду в отношении 28-летней женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ ("Оставление в опасности")", - рассказала она.

По словам Волк, в дежурную часть полиции поступило о стоящей около детской поликлиники коляске, в которой находится младенец. Прибывшие на место полицейские изучили записи с камер видеонаблюдений и выяснили, что около 10:00 неизвестная женщина оставила коляску у входа в здание и ушла.

Вскоре полицейские и врачи установили личности новорожденной девочки и ее матери - ранее неоднократно судимой местной жительницы. "В результате оперативно-разыскных мероприятий женщина задержана и доставлена в отдел полиции. Она пояснила, что решила оставить дочку у детской поликлиники, так как ей нужно было срочно уехать", - добавила Волк.

В настоящее время девочка направлена в детскую больницу для дальнейшего наблюдения. Ее мать суд отпустил под подписку о невыезде и надлежащем поведении.