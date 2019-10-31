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Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане увеличилось до 73

В трех загоревшихся вагонах находились более 200 пассажиров
Описание
© EPA-EFE/STRINGER

ИСЛАМАБАД, 31 октября. /ТАСС/. Более 200 пассажиров находились в трех загоревшихся вагонах поезда, следовавшего в Пакистане из Карачи в Равалпинди, 73 из них погибли, десятки пострадали. Об этом в четверг сообщил телеканал Geo TV.

Поезд загорелся в результате взрыва газовых баллонов. После взрыва огонь быстро распространился на два соседних вагона, в итоге пожаром были охвачены два вагона экономкласса и один вагон бизнес-класса, в которых находились 209 человек.

"Огонь уже локализован, ведется проливка составов", - цитирует министра железнодорожного транспорта Шейха Рашида Ахмеда телеканал Geo TV. "Взорвались два баллона, на которых готовили пищу. Во время приготовления использовалось растительное масло, которое и стало причиной быстрого распространения огня, - отметил министр. - Большая часть погибших - люди, выпрыгивавшие из состава в попытке спастись от огня".

К спасательной операции уже подключились пакистанские вооруженные силы. "Солдаты пакистанской армии находятся во взаимодействии с гражданской администрацией, армейские вертолеты уже достигли места происшествия, - отмечается в заявлении армейской пресс-службы. - Врачи и медработники пакистанской армии оказывают необходимую медицинскую помощь".

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Пакистан
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